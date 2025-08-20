Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya duyurdu: 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 43 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 43 gözaltı!

20.08.2025 08:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yerlikaya duyurdu: 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 43 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, 5 il merkezli "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonlarında yakalanan 43 şüpheliden 8'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; jandarma ekiplerince, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas'ta "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bu 21 ildeki operasyonlarda yakalanan 43 şüpheliden 8'inin tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, 29'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Yerlikaya, zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanları vererek yurttaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

İlgili Konular: #Operasyon #dolandırıcılık #Ali Yerlikaya #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Mersin merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 tutuklama
Mersin merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 tutuklama Mersin merkezli 13 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Yerlikaya duyurdu: 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon, 32 gözaltı!
Yerlikaya duyurdu: 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon, 32 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.
Yerlikaya duyurdu: 16 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' operasyonu, 29 tutuklama!
Yerlikaya duyurdu: 16 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' operasyonu, 29 tutuklama! Bakan Ali Yerlikaya, 6 il merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.