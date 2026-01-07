Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya duyurdu: 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon, 162 tutuklama!

7.01.2026 08:57:00
Güncellenme:
ANKA
Bakan Ali Yerlikaya, 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 424 şüpheliden 162’sinin tutuklandığını, 70’i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"63 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; bir ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 424 şüpheliyi yakaladık, 162'si tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir,  Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik."

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu ticareti #Ali Yerlikaya

