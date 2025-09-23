Yerlikaya duyurdu: Kırklareli’nde 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 09:09:00
ANKA
Bakan Ali Yerlikaya, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir deniz scooterinde 114 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakaladık."

