Yerlikaya duyurdu: Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününde yürek yakan tablo... Can kaybı artıyor!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 8 gününde yaşanan trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 'son durumu' paylaştı.
Buna göre 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 706 trafik kazası olduğu, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1097 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Bayram tatilinin ilk 8 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi, 9 bin 787 kişi de yaralandı.
"KONTROLLERİNE 24 SAAT ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor. Tekrar uyarıyoruz. Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."
Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 23, 2024
?? Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor.
Tekrar uyarıyoruz!?
?? Aşırı hız yapmayalım.
?? Araçlarımızda da… pic.twitter.com/FC5yCwrfNf
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