Yerlikaya’dan 16 şehre ‘aşırı yağış’ uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu'nun batısında ve iç kesimlerinde bulunan 16 ilde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle Muğla ve Antalya için turuncu, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çekti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024
?? ? 5 Mart 2024 Salı günü
için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle;
?? 2?? ilimizde Turuncu Uyarı,
?? 1??4?? ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.
?? Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:
??Muğla
??Antalya
??Sarı Uyarı verilen illerimiz:
Aydın,… pic.twitter.com/pJ5n8abo1i
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