Yerlikaya’dan 16 şehre ‘aşırı yağış’ uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu'nun batısında ve iç kesimlerinde bulunan 16 ilde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:19
Yerlikaya’dan 16 şehre ‘aşırı yağış’ uyarısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle Muğla ve Antalya için turuncu, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."


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