Yeşil Kaş, maden ve taş ocaklarına teslim ediliyor

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:59

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:03

Antalya’nın Kaş içlesi Gökyazı Mahallesi’nde de sandal ve meşe ağaçlarından oluşan orman alanları içinde 950 dönüm büyüklüğündeki araziye mermer ocağı ruhsatı Antalya Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğıü tarafından “ÇED gerekli değil” denilerek ruhsat verildi.

KÖYLÜLER ORMANDA MADEN İSTEMİYOR

Kaş’a mermer ocağı ruhsatı verilmesine karşı dün köylüler, sivil toplum kuruluşları, CHP Antalya il başkanlığı ve CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar bir araya geldi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği yaptığı basın açıklamasında ‘‘Bir avuç taş ve mermer için geleceğimizin feda edilmesini anlayamıyoruz. 25 hektar ve üzeri alanlar için ÇED zorunluyken, ruhsat alanının toplam büyüklüğü 95,5 hektar olduğu görüldüğü halde, 24,5 hektarlık alanın ÇED’e konu edildiği ve ÇED sürecinin bypass edildiği anlaşılmaktadır” dedi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün sadece 2024 yılı içinde Türkiye genelinde 15 binin üzerinde ruhsat verdiği, 2008-2023 yılları arasında 15 yıl içinde 386 bin ruhsat verdiğine işaret edilen açıklamada Türkiye coğrafyasının talan ve yağma altında olduğu savunuldu.

“BU DEĞER BİLMEMEKTİR”

Açıklamada Kaş’ın iki Özel Çevre Koruma Bölgesi, Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Ksantos ve Türkiye’nin en çok ziyaretçi alan antik kenti Patara ile beraber sekiz antik kent ve sayısız arkeolojik alan bulunduran, endemik ve nesli tehlike altında türlere ev sahipliği yapan eşsiz bir coğrafyadır.

Kaputaş plajı da dahil olmak üzere eşsiz kıyı şeridi ve koyları ile Türkiye’nin en önemli turizm noktalarının biri olduğu, maden için ruhsat verilen sahanın ve çevresinin arkeolojik alanla dolu bir Açıkhava müzesi olduğunun altı çizilerek böyle bir alanın katma değeri olmayan taş ve mermer için tahrip edilmemesinin değer bilmemek olduğu öne sürüldü.

“KARARI İPTAL EDİN”

Açıklamada bölge ile hiçbir bağı ve ilgisi olmayan birinin zengin edilmesi uğruna, toprağın, suyun, havanın kirlenmesine izin verilmemesi, bir firma zengin olacak diye binlerce insanın, hayvanın, bitkinin zarar göreceği vurgulanarak kararın iptali talep edildi.

KAŞ HALKI GEÇEN SENE ÇAMLIOVA’DA MADENE GEÇİT VERMEMİŞTİ

Kaş’ta geçen yıl Çamlıova Mahllesi’nde asırlık sedir ve ardıç ağaçlarının bulunduğu 100 hektarlık orman arazisine mermer ocağı ve kırma eleme tesisi ruhsatı verilmişti. Halk ÇED toplantısını yaptırmamış, ruhsatın iptalini istemişti.

Orman bakanlığı verilerine göre 2012- 2022 arasında 110 bin hektara yakın alan madencilik faaliyetleri için tahsis edildi. Türkiye Ormancılar Derneği Batı akdeniz Şubesi yönetim kurulu üyesi Süleyman Kaçar, Cumhuriyet’e daha önce verdiği röportajda son 10 yıldaki madencilik faaliyetleri nedeniyle kaybedilen ormanlık alanların son 20 yıl içinde Türkiye’de yanan ormanlık alanlardan fazla olduğunu söylemişti.