Yeşil pasaport sayısı rekor seviyeye ulaştı: Talep artıyor!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:29

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:29

Schengen vizesi almanın giderek zorlaşmasıyla birlikte Türk vatandaşları, yurt dışına çıkış için yeşil pasaporta yöneldi. 2010 yılında yalnızca 200 bin adet üretilen yeşil pasaport sayısı, 2023’te rekor kırarak 1 milyon 816 bin 700’e ulaştı. 2024 yılında da talep yüksek seyretti ve 1 milyon 407 bin 200 yeni yeşil pasaport daha basıldı. Böylece toplam yeşil pasaport sahibi sayısı 6 milyon 929 bin 100’e çıktı.

YEŞİL PASAPORT SAYISI İLK KEZ BORDO PASAPORTU GEÇTİ

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de yeşil pasaport talebi hızla artıyor. Ülkedeki toplam pasaport sayısı 38 milyon 319 bin 256’ya ulaşırken, 2023 Aralık ayında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İlk kez yeşil pasaport üretimi, bordo pasaport üretimini geride bıraktı. Aralık ayında basılan 399 bin 840 pasaportun 200 bini yeşil, 199 bin 840’ı ise bordo pasaport oldu.

YEŞİL PASAPORT KAPSAMI GENİŞLETİLECEK Mİ?

Artan talep sonrası eczacılar, gazeteciler, ihracatçılar ve özel okul öğretmenleri de yeşil pasaport kapsamına alınmayı talep ediyor. Ancak yetkililer, pasaportun prestijini korumak amacıyla yalnızca öğretmenler ve ihracatçılar için yeni düzenlemeler yapmayı planlıyor.

Yeşil pasaport sayısındaki bu büyük artış, Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkış kolaylığı sağlamak adına alternatif yollar aradığını gösteriyor.