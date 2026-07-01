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Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Dijital ortama taşındı

Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Dijital ortama taşındı

1.07.2026 16:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeşil ve gri pasaport işlemlerinde yeni dönem: Dijital ortama taşındı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport alma hakkı bulunan personelin başvurularını dijital ortama taşıdı. Yeni uygulamayla başvurular pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak, elektronik onaylı formlar doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport alma hakkı bulunan personeller için köklü bir dijital dönüşüme giderek "pasaport.meb.gov.tr" adresini hizmete açtı.

Okul, ilçe ve il müdürlükleri arasındaki günlerce süren fiziki evrak takibi ve imza dönemini tamamen bitiren yeni sistemle tüm işlemler, internet üzerinden yapılabilecek.

Sistem üzerinden verilen elektronik onayların ardından başvuru formu, web servis aracılığıyla anında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanına aktarılacak ve işlemi onaylanan personele SMS üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Bakanlığın yayımladığı yeni kılavuza göre; başvuru süreçleri şu şekilde ilerleyecek:

Yeşil Pasaport: Personel, pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden doğrudan kişisel başvuru yapacak.

Gri Pasaport: Merkez teşkilatı çalışanları için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı çalışanları içinse İl Millî Eğitim Müdürlükleri sisteme giriş yapacak

MEBBİS Bilgisi Eksik Olanlar: Veri tabanında hata veya eksiklik olan personellerin işlemleri; merkezde Personel Genel Müdürlüğü, taşrada ise İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından fiziksel olarak yapılacak.

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