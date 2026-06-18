AP Türkiye raporuyla gündeme geldi: Yeşil pasaport için resmi açıklama

Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunun kabul edilmesine atıfta bulunularak, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin Avrupa'ya vizesiz seyahat haklarının sona erdiği yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

DMM, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu söylentilere yanıt verdi.

"HAKLARDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu AP Türkiye raporunun kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak hazırlandığı belirtilirken, raporun içeriğinde yeşil pasaportları etkileyecek herhangi bir yaptırımın bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır."