Cumhuriyet Gazetesi Logo
AP Türkiye raporuyla gündeme geldi: Yeşil pasaport için resmi açıklama

AP Türkiye raporuyla gündeme geldi: Yeşil pasaport için resmi açıklama

18.06.2026 09:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AP Türkiye raporuyla gündeme geldi: Yeşil pasaport için resmi açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada hızla yayılan "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunun kabul edilmesine atıfta bulunularak, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin Avrupa'ya vizesiz seyahat haklarının sona erdiği yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

DMM, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu söylentilere yanıt verdi.

"HAKLARDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu AP Türkiye raporunun kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak hazırlandığı belirtilirken, raporun içeriğinde yeşil pasaportları etkileyecek herhangi bir yaptırımın bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır."

 

Image

İlgili Konular: #yeşil pasaport #pasaport

İlgili Haberler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'kurbanlık' uyarısı: 'Küpesiz ve pasaportsuz hayvan alınmamalı'
Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'kurbanlık' uyarısı: 'Küpesiz ve pasaportsuz hayvan alınmamalı' Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Keçiören Hayvan Pazarı’nda yaptığı denetimlerde vatandaşlara kurbanlık hayvanların mutlaka resmi satış yerlerinden alınması çağrısında bulundu. Eroğlu, “Küpesiz hayvan alınmamasını özellikle tavsiye ediyoruz” dedi.
CHP’li Gezmiş meslektaşlarının talebini dile getirdi: Yeşil pasaport eczacının hakkıdır
CHP’li Gezmiş meslektaşlarının talebini dile getirdi: Yeşil pasaport eczacının hakkıdır CHP Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, eczacıların yeşil pasaport talebini dile getirdi.
Bir meslek grubuna yeşil pasaport talebi Meclis gündeminde
Bir meslek grubuna yeşil pasaport talebi Meclis gündeminde CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, öğretmenlerin tüm hakları fazlasıyla hak ettiğini belirtti.