Yeşilay’ın raporu, Türkiye’deki kumar bağımlılığını ortaya koydu: 'Kaybedeni toplum'

Türkiye’de kumar ve sanal kumar bağımlılığı sessiz bir salgına dönüşmüş durumda. Yeşilay’ın açıkladığı “Türkiye Kumar Raporu”na göre kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü.

15 yaş üstü nüfusun her 10 kişisinden biri hayatında en az bir kez kumarla tanıştı. Raporda, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğu, bunun yarısından fazlasının kumardan kaynaklandığı belirtildi.

Raporun tanıtım toplantısında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yalnızca son üç yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) 15 bin 624 kişinin kumar bağımlılığı nedeniyle başvurduğunu açıkladı. Bu sayı, 2021-2024 arasında bağımlılık sebepleriyle yardım isteyen toplam 54 bin 824 kişinin yaklaşık yüzde 28’ine denk geliyor.

Dinç, “Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her 7 kişiden 2’si kumar sebebiyle geliyor. Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep oluyor. Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız” dedi.

‘GENÇLER KOLAY PARA PEŞİNDE’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan psikolog Melike Şimşek, kumarın özellikle gençleri hedef aldığını vurgulayarak “Son raporda maalesef kumar oynama yaşının onlu yaşlara indiğini görüyoruz. Ergenler ödül duyarlılığı çok yüksek bir grup, bağımlılık riski bu nedenle daha fazla. Üstelik artık değerler değişti; üniversite mezunu olmak demode, kısa yoldan para kazanma arzusu ön planda. Ekonomik kriz gençlerde umutsuzluğu artırdı. Okuyarak ya da çalışarak ev, araba alabileceklerine inançları kalmadı” diye konuştu.

Denetimsiz dijital alanların tehlikesine de dikkat çeken Şimşek, “Gençlerin kumara ulaşması artık çok kolay. Sadece bahis siteleri değil, alışveriş sitelerinde ya da dijital oyunlarda bile kumar mekanizmaları gömülü” dedi.