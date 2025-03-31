Yeşilyurt cinayetinde mahkeme kararı bozdu

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

Olay günü Meşe ile Yeşilyurt arasında tartışma yaşanırken Meşe, cam kırıklarıyla Yeşilyurt’u öldürdü. Olayın ardından Erkan Meşe ile aynı evde bulunan Emrah Çil tutuklandı. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak Erkan Meşe’ye 16 yıl 8 ay ceza verirken Emrah Çil için ise beraat kararı verdi.

İstinaf Mahkemesi ise verilen kararları bozarak dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Aylin Ünver, “Bu kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek istinafa yaptığımız başvuru sonucunda istinaf mahkemesi verilen kararda haksız tahrik indirimi uygulanmasını uygun görmedi ve kararı bozarak 21 yıl ile 24 yıl arasında bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Bu bozma kararı aileyi ve beni bir nebze olsun iyi hissettirmiştir. Kararın benzer olaylarda da emsal olmasını bekliyorum” dedi.