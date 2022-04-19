Yeşim Salkım'dan, Erdoğan'ın iftarına katılan Hülya Avşar'a 'simit' göndermesi
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, "Gerekirse simit yenecek" açıklamasıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetine katılmasını eleştirdi. Avşar'ın simit çıkışını hatırlatan Salkım'ın yorumu, sosyal medyada gündem oldu.
Hafta sonu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar davetine ünlü isimler katıldı. İftara katılan isimler arasında ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar da vardı.
AVŞAR'A 'SİMİT' GÖNDERMESİ
Avşar, eline fotoğraf makinesi alarak iftarda Emine Erdoğan ve diğer konukların fotoğraflarını çekti. Bu halleriyle Twitter'da çok konuşulan Avşar'a Yeşim Salkım'dan yorum gecikmedi.
Avşar'ın "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" sözlerini hatırlatan Salkım, "Simit var mıymış bari iftarda" dedi.
Yeşim Salkım'ın kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan eleştirisine Hülya Avşar'dan ne cevap geleceği ise merak konusu oldu.
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