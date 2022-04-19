Yeşim Salkım'dan, Erdoğan'ın iftarına katılan Hülya Avşar'a 'simit' göndermesi

19 Nisan 2022 Salı, 15:11

Hafta sonu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar davetine ünlü isimler katıldı. İftara katılan isimler arasında ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar da vardı.

AVŞAR'A 'SİMİT' GÖNDERMESİ

Avşar, eline fotoğraf makinesi alarak iftarda Emine Erdoğan ve diğer konukların fotoğraflarını çekti. Bu halleriyle Twitter'da çok konuşulan Avşar'a Yeşim Salkım'dan yorum gecikmedi.

Avşar'ın "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" sözlerini hatırlatan Salkım, "Simit var mıymış bari iftarda" dedi.

Yeşim Salkım'ın kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan eleştirisine Hülya Avşar'dan ne cevap geleceği ise merak konusu oldu.



