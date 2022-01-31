Battaniye altından video çeken Yeşim Salkım, doğal gaz faturasına isyan etti: 'Kabusta falan mıyız?'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 13:28

Türkiye, yeni yılın ilk saatlerinde doğal gaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru ile yaşamaya devam ediyor. Özellikle doğal gaz ve elektriğe yapılan okkalı zamlar sonrası gelen kabarık faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi.

Seray Sever, Gülse Birsel, Gökhan Özoğuz ve Oğuzhan Uğur’dan sonra dikkat çeken bir paylaşım da Yeşim Salkım'dan geldi.

"BATTANİYELERLE OTURUYORUZ"

Evinde battaniye altında otururken video çeken Salkım zamlardan sonra evde tek bir lamba yaktığını belirterek "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz" dedi.

"BU ZAMLAR NEDİR YA?"

Açıklamasının devamında doğal gaz faturasının 2 bin 200 TL geldiğini açıklayan Salkım, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta falan mıyız? Biri bizi uyandırsın ya" ifadelerini kullandı.