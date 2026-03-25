Yeter sayı bulunamadı: Dezenformasyon yasası görüşülemeden TBMM Genel Kurulu kapandı

Yeter sayı bulunamadı: Dezenformasyon yasası görüşülemeden TBMM Genel Kurulu kapandı

25.03.2026 09:53:00
DHA
Yeter sayı bulunamadı: Dezenformasyon yasası görüşülemeden TBMM Genel Kurulu kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı. CHP'nin sunduğu, 'Dezenformasyonla mücadele kanununun gazeteciler üzerindeki baskılarının araştırılması' başlıklı önergesi görüşülemedi.

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelere geçildi.

YETER SAYI BULUNAMADIĞI İÇİN GÖRÜŞÜLEMEDİ

Bu bölümde CHP'nin sunduğu, 'Dezenformasyonla mücadele kanununun gazeteciler üzerindeki baskılarının araştırılması' başlıklı önergesi görüşmeleri sırasında Yeni Yol grubu yoklama talep etti.

Üst üstte iki kez yapılan oylamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 25 Mart Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı. 

Dezenformasyon Savcılık kaç gündür aranan ama bulunamayan gazeteci Alican Uludağ’ın son çare olarak derhal yakalanarak mevcutlu olarak İstanbul’a getirilmesini istedi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İran' açıklaması: 'Türkiye’nin saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır'
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İran' açıklaması: 'Türkiye’nin saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır' Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dâhil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz" ifadesi kullanıldı.
CHP suç duyurusunda bulunmuş, AKP İl Başkanı 'dezenformasyon' demişti: O afiş kaldırıldı!
CHP suç duyurusunda bulunmuş, AKP İl Başkanı 'dezenformasyon' demişti: O afiş kaldırıldı! CHP’nin suç duyurusunda bulunduğu ve AKP İl Başkanı tarafından “dezenformasyon” denilerek inkâr edilen, Çağlayan Adliyesi yanındaki İBB billboardu sessiz sedasız kaldırıldı. Kamuoyuna “devam ediyor” denilen afişin yerinde şimdi sadece siyah bir branda var.