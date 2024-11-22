Yıkım sırasında korkunç ayrıntı ortaya çıktı: Yatak odası açıkta kaldı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:18

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:23

Olay, Hürriyet Mahallesi Neşe Sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Neşe Sokakta bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Kepçe operatörü, yıkım sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odası da açığa çıktı.

Yapılan icelemelerde yıkılan duvarın yıkım çalışması yapılan binaya ait olduğu tespit edildi.. Binaların giriş katında bulunan dairelerin yatak odalarının duvarının aynı olması nedeniyle yatak odası duvarsız kaldı. Yıkılan duvarın olduğu bölüm naylon branda ile örtülürken yıkım gerçekleştiren firma duvarı ördürmek için çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

'"BİZİM MÜTEAHHİT DUVAR ÖRSEYDİ, DUVAR BURADA OLURDU"

Dairede kiracı olarak oturan Nihat Ateş, "Dün binayı yıkıyorlardı. Bizim çocuklar burada yatıyor. Bir baktım kepçe içeride. Ben yan odada yatıyordum. Deprem oluyor sandım. Bu duvar bize ait değil. Bu duvar yan binaya ait. Buraya duvar örülmemiş. Hani diyorlar ya müteahhit demir çaldı. Onun gibi bir şey. Bizim müteahhit duvar örseydi, duvar burada olurdu. Dünden beri mağdurum. Müteahhit cevap vermiyor, ev sahibi cevap vermiyor. Ev sahibi 'Ben evi yeni aldım' diyor. Biz bekarız, yatak odası olarak kullanıyoruz" diye konuştu.