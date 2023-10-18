Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalarak can verdi!
Alaşehir'de yıkmaya çalıştığı bahçe duvarının altında kalan 58 yaşındaki K.T. adlı hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilik yapan K.T. (58), Esentepe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yer alan 2 metre yüksekliğindeki duvarı kazmayla yıkmak istedi.
K.T. bu sırada çöken duvarın molozları altında kaldı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla enkaz altından çıkartılan K.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
K.T.'nin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- 1 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı var
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Böyle bir adım attığınızda...'
- 'Benekli Ayhan' sessizliğini bozdu
- Seçime ayarlı 'kontrollü karşıtlık'...
- 'Hamas IŞİD'i daha mantıklı gösteriyor'