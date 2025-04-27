Yılan Pınarı'na akın: Sürüler halinde çıkmaya başladılar
Hakkari Yüksekova'ya bağlı bir köyde yuvalarında bulunan yılanlar havaların ısınmasıyla birlikte sürüler halinde çıkmaya başladı.
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla yılanlar sürü halinde çıkmaya başladı. Her yıl ilkbahar aylarında yuvalarından çıkan yılanlar, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Özellikle bu aylarda sayıca fazla olan yılanları görmek isteyenler Yılan Pınarı bölgesine geliyor.
"BUNLAR SU YILANI, HİÇBİR ZARARI YOK"
Yürekli köyünde yaşayan Haşim Kartal (40), her yıl mayıs aylarında yılanların çiftleştiklerini söyledi. Kartal, "Havaların ısınmasıyla birlikte 'Yılan Pınarı' bölgesi dediğimiz burada yılanlar çiftleşirler. Binlerce yılan bu kayaların arasından sürü halinde çıkarlar. Bunlar su yılanı hiçbir zararı yok. Kimse de korkmuyor ve boyları da 1 veya 1,5 metre buluyor. Büyüklerimiz 'Yılanları, hiçbir şekilde öldürmeyin' dediler. Kimse de öldürmüyor. Köylüler ve Yüksekova'dan gelenler sadece yılanları görmek istiyor" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtirken, ekipler bölgeye gelerek yurttaşları bu konuda uyarıyor.
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