Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: Havai fişekler kontrolden çıktı
Beylikdüzü’nde yılbaşı kutlamaları sırasında patlatılan havai fişekler kontrolden çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Olay gece Beykent mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yılbaşı kutlamaları için patlatılan havai fişekler kontrolden çıkarak insanların üzerine doğru patlamaya başladı.
Olay esnasında çevrede bulunan yurttaşları panik içinde kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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