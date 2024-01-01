Yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı

Çorum'da yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 14:57
Yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı
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Kentte polis ekipleri, yılbaşı gecesi sabaha kadar denetimlerini aralıksız sürdürdü. Birçok noktada devriye görevi yapan ekipler, kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişileri de tek tek tespit etti.

Havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı, silahlarına el konuldu. 

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS OTOMOBİLİNE ÇARPTI

Trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı. Denetimlerde, otomobiliyle park halindeki polis otomobiline çarpan M.B. gözaltına alındı.

1,3 promil alkollü çıkan sürücüye 38 bin TL para cezası uygulandı. 


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