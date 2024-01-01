Şahan Gökbakar'dan 'yılbaşı' paylaşımı: 'Her sene daha da neşesiz...'

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni yılın ilk gününde yaptığı paylaşımda, "Pek eğlenceli bir yılbaşı geçmedi be? Ha? Ne diyorsunuz? Sönüktü çok... Her sene daha da neşesiz gibi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 14:49
Şahan Gökbakar'dan 'yılbaşı' paylaşımı: 'Her sene daha da neşesiz...'
Abone Ol google-news

Tüm dünya önceki akşam 2024'e merhaba dedi. Yılbaşı gecesine özel birçok ünlü isimden de art arda paylaşımlar geldi. Pek çok isim yeni yıla sevdikleriyle ve aileleriyle girdi.

"HER SENE DAHA DA NEŞESİZ"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise yeni yılın ilk günü yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Gökbakar, X hesabından paylaştığı mesajda, "Pek eğlenceli bir yılbaşı geçmedi be? Ha? Ne diyorsunuz? Sönüktü çok... Her sene daha da neşesiz gibi" ifadelerini kullandı.


yılbaşı Şahan Gökbakar

İlgili Haberler

Şahan Gökbakar'dan olay eleştiri: 'Futbolumuzun b.ku çıktı'

Şahan Gökbakar'dan olay eleştiri: 'Futbolumuzun b.ku çıktı'
Şahan Gökbakar engelledi, Alişan küplere bindi: 'Hayırdır?'

Şahan Gökbakar engelledi, Alişan küplere bindi: 'Hayırdır?'
Şahan Gökbakar'dan Suudi Arabistan paylaşımı: 'Bazı şeyler duyuyoruz, orada olanlar şu an baya endişe duyuyor'

Şahan Gökbakar'dan Suudi Arabistan paylaşımı: 'Bazı şeyler duyuyoruz, orada olanlar şu an baya endişe duyuyor'

En Çok Okunan Haberler