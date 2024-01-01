Şahan Gökbakar'dan 'yılbaşı' paylaşımı: 'Her sene daha da neşesiz...'

Yayınlanma: 01.01.2024 - 14:49

Güncelleme: 01.01.2024 - 14:49

Tüm dünya önceki akşam 2024'e merhaba dedi. Yılbaşı gecesine özel birçok ünlü isimden de art arda paylaşımlar geldi. Pek çok isim yeni yıla sevdikleriyle ve aileleriyle girdi.

"HER SENE DAHA DA NEŞESİZ"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise yeni yılın ilk günü yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Gökbakar, X hesabından paylaştığı mesajda, "Pek eğlenceli bir yılbaşı geçmedi be? Ha? Ne diyorsunuz? Sönüktü çok... Her sene daha da neşesiz gibi" ifadelerini kullandı.