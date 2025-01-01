Yılbaşı kutlamasında faciadan dönüldü: Havai fişekler, evi alev topuna çevirdi

Bursa’da yılbaşı kutlamaları esnasında sitenin ortasında atılan havai fişekler, birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı. Daire alev alev yanarken, o anlar kameraya yansıdı.

Yılbaşı kutlamasında faciadan dönüldü: Havai fişekler, evi alev topuna çevirdi
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:19

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki lüks bir sitede, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00’ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi.

Bir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı.

Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Yanma tehlikesi atan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek biranda alev topuna döndü.

Balkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.


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