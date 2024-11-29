Yılbaşı öncesi Beyoğlu'nda 'sahte içki' baskını: Tam 33 şişe ele geçirildi
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetimde 33 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki tüketimine bağlı ölümlerden sonra alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde üzerinde bandrol bulunmayan 33 şişe yaklaşık 16 litrelik sahte içki ele geçirildi.
SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI
Sahte içki tespit edilen iki ayrı işletmenin sorumlusu M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamasında çeşitli suçlardan toplam 28 kayıtları olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Sahte içki #Beyoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu