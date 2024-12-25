Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu... 2.5 ton ele geçirildi!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:03

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Aralık’ta il genelinde 148 personel ve 55 ekibin katılımıyla 92 içkili mekan, 91 büfe, 158 bakkal ve 52 kahvehane denetlendi.

Denetimlerde 2 bin 977 yurttaş, 8 Afganistan uyruklu ve 26 Suriye uyruklu kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan toplam 8 kişi yakalandı.

Ayrıca, 11 farklı adreste yapılan aramalarda toplamda 2 bin 471 litre kaçak ve el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

OPERASYON DETAYLARI

Malkara, Şarköy, Çorlu, Ergene, Muratlı, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 142 litre el yapımı şarap, 198 litre rakı, 92 litre viski, 12 litre votka ve 27 litre etil alkol ele geçirildi.

Bunun yanı sıra 630 gram esrar, 4 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve 6 adet sikke bulundu. Toplam 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtilirken, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.