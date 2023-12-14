Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:22
Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıs ve işyerlerine yönelik çalışmalar sürüyor. 

Bu çerçevede, polis ekiplerince şehir merkezinde bir işyerinde arama yapıldı. 

Aramada 580 litre kaçak içki ele geçirildi. 

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.


Kırıkkale kaçak içki

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