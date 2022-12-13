Yılbaşı öncesi operasyon! 109 litre sahte içki ele geçirildi

13 Aralık 2022 Salı, 21:10

Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.



Son olarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki olduğu tespit edilen A.D'ye ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, şişelenmiş durumda 109 litre sahte içki ele geçirildi, A.D. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



