Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı
Gaziantep’te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, A.O.D. isimli firari şahsın Oğuzeli ilçesinde saklandığı tespit edildi.
Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.O.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #gaziantep #uyuşturucu
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