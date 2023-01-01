Yılbaşında ateşlenen mermi evin camına isabet etti

01 Ocak 2023 Pazar, 13:34

İstanbul Arnavutköy Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir evin camına yorgun mermi isabet etti.

Merminin isabet ederek saplandığı camın yaklaşık 1 metre yanında çocukların oyun oynadığı öğrenildi.

“ANLAM VEREMİYORUM"

Yorgun merminin isabet ederek camına saplandığı evin sahibi Nurullah Acar, “İnsanlar kendi keyfi ve zevki için havaya ateş açıyorlar. Bu mermiler ise adres sormadan düşüyor. Bugün bizim evin bahçesine düştü. Ben anlam veremiyorum, rastgele ateş açıyorlar ama hiç düşünmüyorlar mı bilmiyorum. Burada insanları Allah korumuş gerçekten. Burada akşama kadar 8-9 çocuk oyun oynuyor" dedi.



