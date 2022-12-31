Taksim'deki yılbaşı denetiminde 60 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Taksim'de yeni yıla saatler kala denetim yapan polis ekipleri, 60 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 23:40
Taksim'deki yılbaşı denetiminde 60 kaçak göçmen yakalandı
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Yeni yıla saatler kala Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Ekipleri, İstiklal Caddesi’nde denetim yaptı. Denetimde sırasında Taksim'e eğlenmeye gelen 60 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan üst aramalarında 1 kişinin üzerinden sahte kimlik ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine götürüldü.


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