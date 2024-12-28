Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşı yaklaşırken Türkiye genelinde hava durumunda değişiklikler bekleniyor. Son tahminler çoğunlukla yağışsız bir yılbaşı ve mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarına işaret ediyor.
2024'ün son hafta sonuna ülkenin hem batısında hem de doğusunda yer yer kar yağışı ve yağmurla girildi.
Pazar ve Pazartesi günleri kar yağışının İç Anadolu'da yayılması, yağmurun ise Akdeniz kıyıları, İzmir-İstanbul arası ve Doğu Karadeniz'de etkisini hissettirmesi bekleniyor.
BBC'nin hava durumu modellemelerine göre yılın son günü, 31 Aralık Salı Mersin-Hatay arası ve Doğu Karadeniz haricinde yağış beklenmiyor. Türkiye'deki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminleri ise buna ek olarak Toroslarda hafif kar yağışı öngörüyor.
1 Ocak 2025'te, yeni yılın ilk gününün ülke genelinde yağışsız geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin çoğunda parçalı bulutlu bir hava beklenirken İç Ege ve Doğu Anadolu'da günün sisli geçme ihtimali de var.
MGM her iki gün için de İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don beklendiğini duyurdu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en doğu kesimleri için ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
En fazla nüfusu olan 11 ilde 31 Aralık ve 1 Ocak için beklenen hava durumu ise şöyle:
İSTANBUL HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 3-11 derece az bulutlu.
1 Ocak Çarşamba: 3-10 derece az bulutlu.
ANKARA HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: -1-5 derece sisli.
1 Ocak Çarşamba: -1-5 derece az bulutlu.
İZMİR HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 6-14 derece az bulutlu.
1 Ocak Çarşamba: 6-15 derece az bulutlu.
BURSA HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 2-10 derece sisli.
1 Ocak Çarşamba: 4-12 derece az bulutlu.
ANTALYA HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 8-17 derece parçalı bulutlu.
1 Ocak Çarşamba: 6-16 derece az bulutlu.
KONYA HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 2-6 derece sisli.
1 Ocak Çarşamba: -1-7 derece sisli.
ADANA HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 7-18 derece çok bulutlu.
1 Ocak Çarşamba: 5-17 derece az bulutlu.
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 7-12 derece çok bulutlu.
1 Ocak Çarşamba: 4-12 derece sisli.
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 4-10 derece sisli.
1 Ocak Çarşamba: 1-11 derece sisli.
KOCAELİ HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 4-12 derece puslu.
1 Ocak Çarşamba: 5-14 derece az bulutlu.
MERSİN HAVA DURUMU
31 Aralık Salı: 8-17 derece parçalı bulutlu.
1 Ocak Çarşamba: 7-16 derece az bulutlu.
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