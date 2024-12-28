Yeni yıl sofralarınızı bir şölene dönüştürün: Yılbaşı sofralarına çok yakışan 5 yemek önerisi

3. ANA YEMEKLER: GÖZ DOLDURAN LEZZETLER

Fırında hindi dolması

Yılbaşı denince akla gelen ilk yemeklerden biri fırında hindi dolmasıdır. İç pilav ile doldurulmuş hindi, hem doyurucu hem de geleneksel bir tercih sunar.

Dana rosto

Marinasyon süresi biraz uzun olsa da, yumuşacık dana rosto, yılbaşı sofranızın yıldızı olabilir. Yanında patates püresi veya sotelenmiş sebzeler ile servis ederek görsel bir şölen yaratabilirsiniz.