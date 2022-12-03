Yılbaşından bu yana 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre yılbaşından bu yana 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Seçilmiş, 2022 yılında 260 bin 139 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini söyledi.
2022'de 109 bin 816 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildiren Seçilmiş, halihazırda geri gönderme merkezlerinde 103 farklı uyruktan 17 bin 366 yabancının idari gözetim altında olduğunu ve sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.
Toplantıda açıklanan verilere göre geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 150 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 220, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 30 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 174 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 435 bin 325’e ulaştı.
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