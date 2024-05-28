Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti

Tokat’ta yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:52
Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti
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Olay öğle saatlerinde Üzümören beldesi yaylasında meydana geldi. İddiaya göre beldede yaşayan Mustafa Derin, koyunlarını yayan çocuklarının yanına gitmek için yaylaya çıktı.

Yaylada gezen Derin’e yıldırım isabet etti. Derin olay yerinde hayatını kaybetti. 


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