Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti
Tokat’ta yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay öğle saatlerinde Üzümören beldesi yaylasında meydana geldi. İddiaya göre beldede yaşayan Mustafa Derin, koyunlarını yayan çocuklarının yanına gitmek için yaylaya çıktı.
Yaylada gezen Derin’e yıldırım isabet etti. Derin olay yerinde hayatını kaybetti.
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