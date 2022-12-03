Yıldız Holding'den açıklama: Hukuken aklandık
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın 2 Aralık 2022 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım” başlıklı köşe yazısına Yıldız Holding’den açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Öncelikle şunu vurgulamak isteriz ki 15 Temmuz 2016’daki alçak darbe teşebbüsünün sorumlusu FETÖ terör örgütüyle Yıldız Holding’in hiçbir suretle herhangi bir bağı veya işbirliği bulunmamaktadır. Daha önce de benzer iddialar karşısında çeşitli vesilelerle defalarca ifade ettiğimiz gibi Yıldız Holding, bahsi geçen örgütle ilgili olarak geçmişten bu yana isnat edilen tüm iddialardan, hiçbir şaibeye ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerek kamu vicdanında gerekse hukuk nezdinde aklanmıştır.
"TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ ŞİRKETİ"
Yıldız Holding’i karalamak adına belli aralıklarla gündeme getirilen söz konusu iddiaların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu topraklarda doğmuş, Türkiye’nin en köklü şirketlerinden Yıldız Holding olarak, Türkiye’nin menfaati için çalışmayı, aziz milletimize ve devletimize destek olmayı her zaman sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yazınızdaki itham ve iddiaların ve de yakıştırmaların, tüketici, paydaş ve müşterilerimiz nezdinde yanlış anlamalara yol açabileceğinden, düzeltme hakkımız uyarınca bu açıklamamızın yayınlanmasını sizden rica ederiz. Saygılarımızla, Yıldız Holding AŞ.”
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