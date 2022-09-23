Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker: Zam yapmak istemeyiz

23 Eylül 2022 Cuma, 23:27

Yıldız Holding, bakkalları modern perakendeye hazırlamak hedefiyle başlattığı Seç marketleri büyütüyor. Bayilik yöntemiyle açılan Seç Marketlerin sayısı 2 bine ulaşırken istihdam da 5 bini buldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü ve Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, düzenlenen bir basın toplantısı ile Seç Marketlerin faaliyetlerini anlattı.

Murat Ülker, grubun 1944’ten beri esnafa yakın çalıştığını belirterek, Türkiye’de 150 bine yakın bakkal bulunduğunu, perakende sektörünün modernleşmesi nedeniyle esnafın rekabet gücünün zayıfladığını belirtti.

Perakendede Bizim Toptan ve sayısı 10 bine ulaşan Şok Marketlerle yer aldıklarını söyleyen Ülker, “‘Herkesin aynı marka altında kendi bakkalının sahibi olduğu bir model geliştirsek, kaliteli ürünlerimizi güçlü dağıtım ve teknoloji altyapımızla esnafa ulaştırsak nasıl olur?’ dedik” diye konuştu.

MAHALLE ESNAFINA DESTEK

Bir yıldır yükselen enflasyon nedeniyle Bizim Toptan’da 60 gün süreyle başlattıkları “sabit fiyat” politikasının sürüp sürmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Uygun aldığımız ürünlere uyguladık. Hiçbir tüccar malını zam yapıp satmak istemez. Ama tüccar pahalı alırsa ucuza satamaz.”

Tütüncü ve Sekmen ise “Organize perakende marketlerine karşı mahalle esnafını rekabette güçlü kılıyoruz. Esnafa marka bilinirliği avantajı sağlıyoruz” dedi.

