Yıldönümünde ‘kıskançlık’ bahanesiyle 27 kez bıçaklandı!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 04:00

Evlilik yıldönümünde eşini “kıskançlık” bahanesiyle araç içinde bıçaklayarak öldürmeye çalışan infaz koruma memuru Enver Dönmez’i yolda uygulama yapan jandarma durdurdu.

Olay esnasında arabada arka koltukta çiftin dört yaşındaki çocukları da bulunuyordu. Enver Dönmez yaşanan olay sonrasında tutuklanırken, Sinem Dönmez ise üç kez geçirdiği ameliyatların ardından yaşama tutundu.

Sinem Dönmez, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Kıskançlık krizleri oluyordu. O gün evlilik yıldönümüzdü. Evden ele ele çıkıp, çocuğumuzu özel derse bıraktık. Otomobile gelip hiçbir şey söylemeden bıçakla saldırdı. Jandarmalar fark etmese öldürecekti.”

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması 23 Eylül’de Hatay’da görülecek. Şiddet mağduru kadınların sesi olmak istediğini söyleyen Dönmez, “Bu ülkede öldürülen kadınlar kendilerini savunamadılar, ben onların sesi olmak istiyorum. 4 yaşındaki çocuğum beni kanlar içerisinde gördü” dedi.

Karşı tarafın ailesinin kendisini “namussuzlukla” suçladığını söyleyen Dönmez, “Savcı telefonumu inceledi ve bu iftiralarına ilişkin bir şey bulunmadı” dedi.

Duruşmada destek olunmasını isteyen Dönmez, “Eşimin ailesi ‘Neden medyaya çıkıyorsun? Bizi rezil ettiniz’ dedi. Bu olay başıma gelmeden önce benim de böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Verilen cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.