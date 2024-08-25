Batman'da erkek dehşeti: Önce kadını sonra kendisini vurdu
Batman’ın Gercüş ilçesinde genç kadını silahla vurarak yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgilere göre olay, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Derei mezrasında yaşandı.
A.Ç. (21) isimli genç, S.A. (22) adlı genç kadını silahla yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu.
Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde çoban A.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi.
Ağır yaralı olan genç kadın S.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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