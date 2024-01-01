Yılın ilk günü yollar bomboş

İstanbul'da, 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:41
Yılın ilk günü yollar bomboş
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İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.


İstanbul ibb Trafik

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