Yılın ilk günü yollar bomboş

Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:41

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:41

İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.