Yılkı atlarını et firmasına verenin Tarım Bakanlığı olduğu ortaya çıktı

24 Eylül 2021 Cuma, 18:03

Artvin’in Hopa ilçesi sınırında 6 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde tır içerisinde ele geçirilen atların Kırgızistan’a kesim için gönderildiği ortaya çıkmıştı. Bu olayların ayrıntılarını 31 Ağustos’ta köşesinde ele alan Zülal Kalkandelen, yılkı atlarını et firmasına verenin Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu ortaya çıkardı.

Kalkandelen’in sosyal medyada paylaştığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut’un imzasını taşıyan 5.4.2021 tarihli belgede, Ankara’da faaliyet gösteren Akni Et’in başvurusu üzerine, Konya (Karapınar), Isparta, Manisa, Afyon ve Uşak illerinde bulunan 100 yılkı atını sahiplenmeleri konusunda söz konusu firmaya izin verildiği görülüyor.

6 Ağustos’ta yakalanan TIR’daki atları Kırgızistan’a sata Akni Et firmasıydı ve o atlar arasında yılkı atlarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

FİRMANIN SAĞLIK SERTİFİKASI TARIM BAKANLIĞI'NIN ONAYINI TAŞIYOR

Ayrıca aynı firmanın beyan ettiği veteriner sağlık sertifikası da Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Müdürlüğü’nün onayını taşıyor. TIR’larda korkunç bir halde ele geçirilen, bazılarının kan kustuğu, bir kısmının öldüğü atlar arasında gebe olanların da bulunduğu, TIR’ın ele geçirildiği gün doğum yapan atların olmasıyla ortaya çıkmıştı.

Kalkandelen, gebe atların kesime gönderilmesi yasak olduğundan, bu durumda o atlar için veteriner sağlık sertifikası verilmesinin yasaya aykırı olduğunu yazdı.

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPMASI SORU İŞARETİ YARATTI

Zülal Kalkandelen, 23 Ağustos’ta yine Hopa’da ele geçirilen TIR’daki atları Kırgızistan’a kesim için gönderen firmanın ise Ankara'da faaliyet gösteren Bayraklar Grup İnşaat adlı bir şirket olduğunu açıkladı. Bir inşaat şirketinin canlı hayvan ticareti yapması da akıllarda soru işareti yarattı.

Yazısında atların da aralarında olduğu tek tırnaklı hayvanların AKP döneminde “kasaplık hayvan” olarak nitelenip mevzuata bu şekilde sokulduğunu yazan Kalkandelen, doğada özgür yaşayan yılkı atlarının toplanması için et firmalarına izin verilmesi ve hayvanlara yaşatılan zulüm konusunda sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılması için olayı yargıya taşıdı.

Zülal Kalkandelen’in konuyla ilgili yazısı: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/zulal-kalkandelen/artvinde-at-kacakciligi-1864869