Yıllar sonra Balıkesir ve Bursa

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

Bursa, büyükşehir olduğundan beri CHP seçim kazanamamıştı. 2004’ten bu yana AKP tarafından yönetilen ilde yönetim CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.62’lik oy oranıyla koltuğa geçti.

CHP’nin kazandığı büyükşehir belediyelerinden biri de Balıkesir oldu. En son 1950’de Vasıf Ispartalı’yla birlikte belediyeyi kazanan CHP, 2024 seçimlerinde Ahmet Akın’la kazandı. Akın, yüzde 51.10’luk bir sonuç alırken AKP’nin adayı Yücel Yılmaz ise yüzde 40.54’te kaldı. Benzer bir şekilde Tekirdağ’da da Candar Yüceer, yüzde 50.26’lık bir puanla koltuğa oturdu.

Edirne’de belediye başkanlığına aday gösterilen CHP’li Filiz Gencan Akın yüzde 46.67’lik bir puanla yeni başkan seçildi. Çanakkale’de aday gösterilen Muharrem Erkek yüzde 39.70, Bilecik’te ise Melek Mızrak Subaşı yüzde 48.88’lik bir oyla ipi göğüsledi.

Yalova’da ise CHP’nin adayı Mehmet Gürel yüzde 49.36’lık bir puanla seçimi kazandı. Kocaeli’nde AKP’nin adayı Tahir Büyükakın yüzde 45.82, Kırklareli’nde MHP’nin adayı Derya Bulut yüzde 41.50 ve Sakarya’da da AKP’nin adayı Yusuf Alemdar yüzde 47.19’la kazandı.