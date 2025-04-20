Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti: 'Can dostu olarak ona ihtiyacım var'

Yönetmen Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Erdoğan, "Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var" dedi.

Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti: 'Can dostu olarak ona ihtiyacım var'
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İHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:45

Yönetmen Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti.

Erdoğan ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim, çok yakından tanıdığım, kardeşim. Başından beri dakika dakika izliyorum süreci. Umutluyum, hem umutlu olmak istiyorum, gerçekten de umutluyum. Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum" dedi.

"CAN DOSTU OLARAK ONA İHTİYACIM VAR"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onu temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. O, muhabbetin büyük ustası. Türkçeyi tekrardan Türkçeye çeviren, birbirimizi anlamamıza, büyük katkılar sunan bir usta o. Önce ailesine ama sonra hepimizin, bu ülkenin ihtiyacı var. Şu anda bunları hissettiğini, buradaki varlığınızı hissettiğine inanıyorum. Umuyorum iyi haberler alacağız. Durum stabil, o da iyi bir şey. Buradan iyiye gideceğini düşünüyorum."


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Yılmaz Erdoğan

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