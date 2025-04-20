Bekir Bozdağ’dan, Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret: 'Allah, Sırrı Başkan'ı sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:58

Güncelleme: 20.04.2025 - 16:58

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Önder’i ziyaret ederek, durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Bugün bizzat gelerek yakınlarına ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim” dedi.

"SIRRI BAŞKAN İÇİN DUA EDİYORUM"

Bozdağ şöyle konuştu:

“Hem kızı ile hem annesi ile hem kardeşleri ile hem de buradaki DEM Parti grubu milletvekilleri ile görüşme imkanı bulduk. Onlardan bir takım bilgiler aldık. Sağlık bakanımızdan da her gün durumu hakkında bilgiler alıyorum. Biz Sayın Başkan'ın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Bize düşen bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek ve dua etmektir. Allah ’Şafi’ ismi ile şifa versin, Sırrı Başkan'ı ailesine sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum.”