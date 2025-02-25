'Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesine dönüyor' iddiası
Sözcü gazetesinden 2023 yılında ayrılan gazeteci Yılmaz Özdil'in gazetedeki yazılarına döneceği öne sürüldü.
Yılmaz Özdil, iddiaya göre Sözcü gazetesine dönmeye hazırlanıyor.
Gazeteci İsmail Saymaz, Özdil'in gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesinde yazılarına döneceğini duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi.
Saymaz, şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."
Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 25, 2025
Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor.
2023 YILINDA AYRILMIŞTI
Özdil, 2023 yılının Mart ayında gazeteden ayrılmıştı.
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