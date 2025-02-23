Yılmaz Tunç canlı yayında açıkladı: Kısmi af gelecek mi?

Yayınlanma: 23.02.2025 - 19:25

Güncelleme: 23.02.2025 - 19:29

Bugün kamuoyuna yansıyan 'kısmi af gelecek' iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Düzenlemeyle pandemi döneminde çıkartılan 'Kovid Yasası'ndan yararlanamayanlara hak tanınmasının amaçlandığı belirtilen gündeme ilişkin Yılmaz Tunç, AKP Kongresi'nde tv100 ekranlarına konuştu.

"TAKDİR MECLİSİN"

Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"Bugün basına yansıyan af değil bu. Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan 'kısmi af geliyor' başlıklı habere göre, meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacağı aktarılmıştı.