Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:23

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:23

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Yılmaz Ulusoy yaşamını yitirdi. Peki, Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İş insanı Yılmaz Ulusoy neden öldü? Yılmaz Ulusoy ne iş yapıyor?

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

Yılmaz Ulusoy, 1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1958 yılında Ulusoy Holding'de çalışmaya başladı. 1959 yılında Trabzon Erdoğdu Kulübü’nde futbol kulüp yöneticiliğine adım atmış ve 1965 yılında Samsunspor’un kurulmasına öncülük ettr. Samsunspor Başkanlığı görevini 1967-1973 yılları arasında sürdürdü.

1974 yılında İstanbul’a yerleşerek Ulusoy firmasında çalışmaya devam etti, 1985’te kurulan Güreş Federasyonu’nda asbaşkanlık yaptı. 2008 yılında Ulusoy Holding’den ayrılarak Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu.

İTO, İSO, DTO gibi mesleki örgütlerde yer alan Ulusoy, vakıf üniversiteleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi.

YILMAZ ULUSOY'UN ÖZEL HAYATI

Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy’un üç çocuğu ve beş torunu bulunuyor.

YILMAZ ULUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görmekte olan Yılmaz Ulusoy önceki gün hayatını kaybetti.

KARDEŞİ İLE AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Ulusoy, Türkiye'de lojistik sektöründe bulunan ve Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaşmasında rol oynayan Saffet Ulusoy'un kardeşidir. Saffet Ulusoy ve kardeşi Yılmaz Ulusoy, aynı tarih olan 23 Şubat’ta hayatını kaybetti. Yılmaz Ulusoy'un kardeşi Saffet Ulusoy ise 2012 yılında vefat etmişti.