Okan Daştan kimdir? Kağızman Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Okan Daştan kaç yaşında, nereli?
Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden alındı. Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Peki, Okan Daştan kimdir? Kağızman Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Okan Daştan kaç yaşında, nereli?
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Kars'ın Kağızman Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak atandı. Peki, Okan Daştan kimdir? Kağızman Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Okan Daştan kaç yaşında, nereli?
OKAN DAŞTAN KİMDİR?
Okan Daştan 1987 Yılında Yozgat / Akdağmadeni’nde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Akdağmadeni’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2013 yılında yapılan Kaymakamlık sınavından sonra meslek hayatına başladı.
Sinop Valiliğinde Valilik stajını, Yozgat / Yerköy ve Sivas / Şarkışla ilçelerinde Kaymakam Refikliğini stajını tamamladı. Antalya /Muratpaşa ve Finike İlçelerinde Mülkiye Müfettişi refakatinde Mülkiye Teftiş stajını tamamladı.
Dil eğitimi almak ve Alman idare yapısı üzerinde incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıl süreyle Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Kaymakam Okan Daştan, yurtdışı dönüşü vekâleten Sakarya’nın Sapanca İlçesinde görev yaptıktan sonra sırasıyla Rize/Çamlıhemşin, Malatya/Kuluncak ve Erzurum/Tortum'da görev yaptı.
Okan Daştan,12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Kağızman Kaymakamlığına atandı.
OKAN DAŞTAN'IN ÖZEL HAYATI
İngilizce ve Almanca bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.
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