Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:28

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:28

Ayten Erman, Türk sanat dünyasında önemli bir iz bırakan değerli oyuncular arasında yer almaktadır. Peki, Ayten Erman kimdir? Usta oyuncu Ayten Erman neden öldü? Ayten Erman'ın rol aldığı film ve diziler...

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ayten Erman, 26 Kasım 1935 yılında Çanakkale'de doğdu. Oyuncu Ayşen Gruda ve oyuncu Ayben Erman‘ın ablasıdır.

Ayten Erman’ın Hayatı ve Sanat Kariyeri

Genç yaşlarından itibaren sanata ilgi duyan Erman, tiyatro sahnelerinde yeteneğini sergileyerek sanat kariyerine adım attı. Tiyatro alanındaki başarılı performansları, onu sinema ve televizyon dünyasına taşıdı.

Özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında yer alan Erman, usta oyunculuğuyla seyircinin sevgisini kazandı. Sıcak ve samimi bir oyunculuk tarzına sahip olan sanatçı, canlandırdığı karakterlere kattığı doğal enerjisiyle beğeni topladı.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Ayten Erman, tiyatro sahnelerinin yanı sıra Yeşilçam sineması ve televizyon dizilerinde de boy gösterdi. İşte oyuncunun rol aldığı bazı önemli yapımlar:

Sinema Filmleri

Hababam Sınıfı Tatilde (1977) – Hafize Ana’nın Arkadaşı

Gülen Gözler (1977)

Davaro (1981)

Çiçek Abbas (1982)

Postacı (1984)

Televizyon Dizileri

Bizimkiler (1989-2002) – Sevim Teyze

Mahallenin Muhtarları (1992-2002)

Cennet Mahallesi (2004-2007)

Geniş Aile (2009)

Özellikle Bizimkiler dizisindeki Sevim Teyze rolüyle hafızalara kazınan Erman, mahalle kültürünü yansıtan anne figürüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Ayten Erman’ın Vefatı

Ayten Erman, 24 Şubat 2022'de İstanbul'da COVID-19 nedeniyle 86 yaşında öldü. Cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camii'nden kaldırılarak Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.