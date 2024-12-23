Yine falezler yine inşaat!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:07

Güncelleme: 23.12.2024 - 16:07

Geçen yaz, Divan Talya Otel’in asansör ve platform inşaat girişimi ile zarar gören Antalya Muratpaşa ilçesindeki falezlerin bu kez de Akra Antalya Otel’inin tadilat projesiyle zarar gördüğü öne sürülüyor.

İnşaat ile ilgili Muratpaşa Belediyesi, yaptığı açıklamayla, otel yönetiminin koruma kurulundan gerekli izinleri aldığı ve inşaata ruhsat vermeyi reddettiğinde belediye hakkında hukuki yaptırımın gündeme geleceğini belirterek “elim kolum bağlı” mesajı verdi.

TÜM İZİNLER VERİLMİŞ

Açıklamada, Akra Antalya Otel'in bulunduğu alan için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 20 Temmuz 2022 tarihinde onaylandığı, Bakanlıkça onaylanan planların, 9 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarıydığı ve süresi içinde herhangi bir itiraza konu olmadığı belirtildi. Onaylanan planlara göre hazırlanan mimari projenin Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca da kabul edilip vaziyet planı ve mimari projenin süreç içinde doğal kayalıklara ve tabiata zarar vermemek adına revize edildiği ve yine Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 3 Şubat 2023 ve 5 Eylül 2024 tarihli kararlarıyla onandığı bilgisi verildi.

BELEDİYE RUHSAT VERMEYİ REDDETTİ

Muratpaşa Belediyesi, yeni yapılara ilişkin ruhsat talebini uygun bulmadığını belirterek, Bakanlığın, 22 Kasım 2024 tarihli yazısıyla Muratpaşa Belediyesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Planlı Alanlar Yönetmeliği ve İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca imzalanan kiralama sözleşmesi nedeniyle Muratpaşa Belediyesi’nin ruhsat düzenlemek durumunda kaldığına işaret etti.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI' MESAJI

Bakanlık tarafından belediyeye iletilen yazıda, ruhsat düzenlenmesi sürecinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde zorunlu bir idari işlem olduğunun belirtildiğine işaret edilerek, ruhsat düzenlenmemesi halinde, Muratpaşa Belediyesi’nin kamu kurumları arasındaki yetki ihlali ve görev ihmali nedeniyle hem idari hem de hukuki yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

DİVAN TALYA OTEL DE İNŞAATA GİRİŞMİŞTİ

Geçen Eylül ayında da yine Muratpaşa ilçesindeki Kesin Koruma Alanı kapsamında, Divan Talya Oteli’nin falezlerin yapısını bozarak asansör inşaatı yapmaya girişmesi sonucu inşaat mahkemelik olmuş, otel için verilen imar ve inşaat ruhsatı kısmi olarak iptal edilmesinin ardından inşaat mahkemelik olmuştu. Muratpaşa Belediyesi ile Turizm şirketi arasında başlayan dava süreci devam ediyor.

FALEZLERİN KORUMA ALANI KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI

Konyaaltı Varyant’taki falezlerin kesin koruma alanı kapsamından geçen Eylül ayında kaldırılmıştı. Alanın Kesin Koruma Alanı kapsamından çıkarılmasının nedeninin bir enerji içeceği firmasının uçurumdan denize dalış etkinliğinde falezlere platform kurulabilmesinin yasallaşmasına zemin hazırlamak olduğu iddia edilmişti.



