Yine karar çıkmadı: Hiranur Vakfı'ndaki 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:46

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:17

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşında olan kızı H.K.G.'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesine yönelik açılan davada sona gelindi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran’daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti.

Davanın 4. duruşması bugün görüldü.

YİNE ERTELENDİ

Davada iddia makamı esas hakkında mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için tutukluluğun devamına karar verildi. Duruşma, 17 Temmuz'a ertelendi.

GİZLİLİK KARARI GETİRİLMİŞTİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli’nin ise “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. 30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi.

'EK SÜRE' TALEBİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 1 tanık dinlendi. Saat 10.00’ da başlayan duruşma yaklaşık 2 saat sürdü. İddia makamı, esas hakkında mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu.

Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2023 saat 10.00’a duruşmayı erteledi.