Yine kol kolalar: AFAD'ın 'İyilik Gemisi'ne, cemaat ve tarikatların dernekleri de dahil oldu

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

AFAD eşgüdümünde Afganistan için başlatılan “İyilik Treni” adlı yardım kampanyası kapsamında, Şubat 2022’de, çeşitli yardımlar Afganistan’a ulaştırıldı. Söz konusu kampanyada, çeşitli cemaat ve tarikatların yer alması ise dikkat çekti. Bu kapsamda çok sayıda tren yola çıkarken projede İsmailağa, Menzil, Nur, Erenköy, Halidiye, Yahyalı cemaatleriyle bağlantısı bilinen dernek ve vakıflar yer aldı. Bu işbirliği, İdlib’de de sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2022’de, “Biz Suriye’nin kuzeyinde briket evler yapıyoruz. Bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. AFAD’ın koordinesinde bunu sürdürüyoruz” dedi. Cumhuriyet, Erdoğan’ın “Bizim STK’ler” dediği yapıların hangi cemaat ve tarikatlarla bağlantılı olduğunu gündeme getirdi.

Bunun üzerine AFAD, gazetemizi hedef alırken bu yapıları, “yasal çerçevede faaliyet gösteren STK’ler” olarak nitelendirdi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gazetemize tepki göstererek “hayırsever STK’ler” tanımını kullandı. İktidarın, cemaat ve tarikatlarla ilişkisi, 6 Şubat depremlerinin ardından da sürdü. AFAD, cemaat ve tarikatların bağlantılı olduğu dernek ve federasyonların isimlerini paylaşarak “STK’lerin çalıştığını” belirtti. Erdoğan da bu yapılara “Fedakârlık Nişanı” verdi.

İŞBİRLİĞİNİN SON ÖRNEĞİ

İktidarın, cemaat ve tarikatlarla işbirliğinin son örneği de Gazze’ye ilişkin yardımlarla yaşandı. Hamas’ın İsrail’e saldırısıyla başlayan ve İsrail’in sivil katliamlarıyla şiddeti artan savaşın ardından AFAD eşgüdümünde “İyilik Gemisi” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ise cemaat ve tarikat bağlantılı vakıflar da dahil oldu. Menzil, İsmailağa, Nur ve Yahyalı cemaatleriyle bağlantıları bilinen yapılar, reklam yapmaya başladı. Kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan ve Afganistan’da sık sık Taliban’la görüşmeler gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Beşir Derneği, Nezir Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Verenel Derneği, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve Saye Derneği, kampanyada yer aldıklarını duyurdu.