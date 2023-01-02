Yine Rasim Ozan Kütahyalı, yine Beyaz TV! RTÜK, Derin Futbol hakkında inceleme başlattı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:57

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV'deki program hakkında Twitter hesabından açıklama yayınladı.

Şahin, "Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadesini kullandı.

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum. pic.twitter.com/dAXzsnMJuW — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 2, 2023

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında eski hakem Ahmet Çakar'ın yanına giderek “Hocam, 'Suki Yo' şarkısını söyle” demiş, ardından “S...yo, S...yo” diyerek tempo tutmuştu.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programı ile ilgili RTÜK Başkanlığı’na başvurmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın, yayında küfrettiğini belirten Taşcı, RTÜK Başkanlığı’nda yayın ile “derhal” hazırlanacak değerlendirme raporunun üst kurul toplantı gündemine alınmasını talep etmişti. Taşcı’nın dilekçesi şöyleydi:

“Beyaz TV logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 27.12.2022 tarihinde saat 01:07’de yayınlanan “Derin Futbol” isimli programda Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın yanına gelerek Japonca “Sukiyo” şarkısını söylemesini istemiş ve stüdyodaki konuklarla beraber ‘Sukiyo, sukiyo’ diye tempo tutulurken, Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘Sukiyo’ kelimesinindeki ‘u’ harfini açıkça ‘i’ olarak telaffuz ettiği, stüdyodaki katılımcıların da kahkahalarla güldüğü görülmektedir.

Aynı şahsın daha önce de argo, küfür hatta ve hatta Boşnak yurttaşları hedef alan bu kirli dili kullanmakta ısrar ettiği yayınlardan da anlaşılmaktadır. RTÜK’ün canlı yayındaki böylesi bir çirkinliği görmezden gelmesi düşünülemez. Üst Kurulun gereğini yapmaması söz konusu şahsın aynı alışkanlığı sürdürmesi sonucunu yaratacaktır. Söz konusu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun bu yayını; 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi 1. Fıkrası (f) bendinde yer alan ‘Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ ve (m) bendinde yer alan ‘Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez’ hükümlerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Yukarıda belirttiğim Kanun maddeleri uyarınca söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek ilk Üst Kurul toplantı gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.”